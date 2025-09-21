Mi cuenta

Castañas y alubias nuevas llegan a las últimas ferias del verano en la comarca

Redacción
21/09/2025 18:13

Las localidades de Paiosaco (A Laracha), Cee y Baio (Zas) vivieron este domingo las últimas ferias del verano, ya que este lunes por la tarde comienza el otoño de manera oficial. De todos modos, los productos propios de la nueva estación ya se dejan ver en los mercados de la zona, como es el caso de las castañas o las alubias nuevas. Fue una jornada dominical inicialmente influenciada por la lluvia, si bien luego el clima se  fue estabilizando, pese a alguna tromba.

Es tiempo de la recolección de las alubias, por lo que en Paiosaco se despachaban a 5 euros en vaina y las    desgranadas oscilaban entre los 7, 10 y  12  euros el kilo. También volvió a despuntar la oferta de patata, dominando los cosecheros de la zona, con un oferta cercana  a las dos  toneladas y precios  entre 1 y 1.70 euros el kilo. Otros productos de constante  demanda  son los quesos del país,  con piezas  desde  5 hasta  15 euros, y por kilo a 9 euros.

Este fin de verano  es época de recepción de frutos como manzanas  tabardilla (2 euros el kilo) y otras comunes (desde un euro); membrillo (2,5 euros); pexegos a 1.5  y  3 euros; higos migueleses a 1.5 y  2  euros; peras en variedad  a  2  euros. Las castañas nuevas cotizaban entre 3 y 6 6 euros, con opciones  muy variadas desde Abegondo hasta Valle de Barcia de Carral.

Cee subió sus expectativas y Baio bajó visitas

Por lo que respecta a Cee, registró un buen ferial, que fue de menos a más tras comenzar la mañana con algunas lluvias. Un total de 70 puestos de venta ambulante se instalaron en la Praza do Recheo, según fuentes municipales, con textil, calzado, deportes, alimentación, cosecheros y varios.

La  otra cara de la moneda   fue Baio (Zas), que  debido a la lluvia mermó mucho el  recinto de la plaza Jorge Mira. Se sumaron a la cita 30 comerciantes ambulantes y funcionaron bien algunas pulpeiras, pero por lo demás, menos afluencia de la habitual. Esta situación se contrapone con el comercio local, muy animado,  además de la variada oferta de hostelería.

