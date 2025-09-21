Mi cuenta

Diario de Bergantiños

Bergantiños

Mucha fiesta en Santa Eufemia de Bértoa

Redacción
21/09/2025 20:53

La parroquia carballesa de Bértoa despidió este domingo las fiestas de Santa Eufemia tras un intenso fin de semana de celebraciones. Uno de los momentos especiales fue la II Pulpada de Bértoa, que tuvo lugar bajo carpa en el campo de la fiesta, donde reunió a 130 comensales y que organizó la asociación de vecinos. En cuanto al resto de la celebración, organizada por la comisión de fiestas, incluyó una sesión vermú con Martín Carrión y disco Impacto y una verbena con grupo Elebé 2.0, Disco Impacto y el DJ David Bermúdez.

