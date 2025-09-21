El recuerdo de la Dana de Valencia gana el concurso de tractores de la Festa da Pataca de Coristanco

Miles de personas se dieron cita en Coristanco para asistir este domingo a la jornada central de la Festa da Pataca. Poco importó que un par de fuertes aguaceros hicieran su presencia durante el desfile de tractores engalanados, uno de los momentos más esperados del programa de festejos.

La edición de este año del vistoso certamen destacó por la amplia participación, toda vez que se rondó la docena de trabajos tanto en la categoría infantil como en la de adultos. En esta última, encabezaba el recorrido por las calles coristanquesas una monumental ‘Torre de Hércules’ de alrededor de 8 metros de altura, inmortalizada por los móviles de los curiosos que seguían a pie de calle la marcha de la comitiva.

La gran mayoría de los comentarios coincidían en otorgar al faro herculino –obra de un Óscar Rey que reconoció que solo pegar las patatas con las que recubrió la estructura de la torre le llevó una semana– la condición de gran favorito para hacerse con el primer premio, dotado con 2.000 euros en metálico.

Finalmente, se comprobó que la opinión del jurado especializado no se correspondía con la del público, toda vez que el ganador fue la creación “Todos con Valencia”, realizada por Brais Canedo y Roque. Ambos jóvenes no ocultaban su alegría tras hacerse público el resultado y explicaban que es el cuarto año consecutivo que ganan el concurso, tantas como veces llevan presentándose.

Sobre la temática elegida señalaron que llevaban años pensando en presentarse con una pequeña barca y que la tragedia de la Dana vivida en Valencia en octubre y noviembre del pasado año les dio el empujón definitivo. En ‘Todos con Valencia’ un hombre mueve los remos (gracias a un dispositivo) de una lancha para poner a salvo a dos afectados por las inundaciones.

No menos singular resultaba el mecanismo de subir y bajar incorporado a la parte alta de la ‘Torre de Hércules’, solución que permitió sortear el obstáculo que suponían los cables del alumbrado que atravesaban las calles por las que discurría la procesión de tractores engalanados. Gracias al dispositivo, la torre recogía su parte superior y, al sobrepasar el obstáculo en cuestión, volvía a erguirse majestuosa.

Muchos de los curiosos situados a lo largo del recorrido y que no habían visto todavía funcionar el artilugio elevador, se llevaban un buen susto y salían disparados hacia el tractor haciendo señas a su conductor para que parase cada vez que se acercaba a uno de los cables que atravesaban la calle.

El tercer premio fue para ‘Entroido de Valenza’, ideado por la AC Lourido y que recreaba un jinete a caballo, aunque la espectacularidad estaba en el grupo de vecinos de la citada parroquia coristanquesa, convenientemente ataviados de ‘choqueiros’ que acompañaban a la figura con una llamativa comparsa.

La cuarta plaza fue para “A Formiga” de Manuel Díaz y la quinta para ‘Receta da Bruxa de Coristanco’. en la que se veía a una meiga preparando su brebaje en un pote antiguo. Además de estas referencias al patrimonio inmaterial, en el concurso también se plantearon cuestiones de rabiosa actualidad, caso de la lacra de los incendios forestales. El sexto premio se lo llevó así el productor de patatas Juan Ramón Sanjurjo por su ‘Homenaxe aos que loitaron contra o lume’. En el mismo podían verse dos brigadistas tratando de sofocar, con mangueras de agua, un incendio en un bosque de árboles de patatas del que salía una humareda rosácea.

No menos actual era el trabajo presentado por la EFA Fonteboa, titulado “Putin e Trump, parar a guerra”, que se llevó el séptimo premio, o el ‘Que viva Estrella Galicia’, de Marcos Varela, que se llevó el octavo premio.

Admiración y felicitaciones recibieron también los participantes en el concurso infantil, a los que les volvió a corresponder el honor de encabezar el desfile. En este caso el criterio del jurado especializado sí coincidió con el del público, y los 300 euros del primer premio fueron para ‘CRA A Tarandeira’ , de la Anpa A Tarandeira. El segundo premio fue para ‘Stitch’, de Ian Rojo y Eva Luna; mientras el tercero correspondió a Nico Amarelle por ‘Neumáticos Mariano’. Todos los participantes en el concurso infantil se llevaron un obsequio.