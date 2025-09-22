Mi cuenta

Fisterra

‘Mi día’ de la ONCE deja en Fisterra 6.000 euros en premios

Redacción
22/09/2025 10:26

‘Mi día’ de la ONCE ha dejado en Fisterra 6.000 euros en premios, en dos boletos que han premiado, con 3.000 euros cada uno, la fecha favorita de los acertantes, en el sorteo del viernes, 19 de septiembre.

Manuel Canosa Lires es el vendedor de la ONCE que ha dado estos 6.000 euros desde su punto de venta en la Plaza de la Constitución, número 3, de Fisterra.

‘Mi día’ de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro. Mi día de la ONCE celebra sorteos todos los días.

‘Mi día’, como las demás loterías seguras, sociales y responsables de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

