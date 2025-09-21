Triple empate al frente de la clasificación en la Liga da Costa

En la Liga da Costa se disputó la segunda jornada de liga, tras la que tres equipos se mantienen al frente de la tabla.

Se trata del Malpica que se impuso en Pedra Queimada al Porteño por 3-1; del Outes que ganó por la mínima en Ponteceso (0-1); y del Muros que doblegó con contundencia al Xallas por 3-0.

Por la parte baja de la tabla continúan sin puntuar Soneira, Ponteceso y Cabana.

Los marcadores de la segunda jornada fueron estos: Malpica-Porteño, 3-1; Cabana-Mionte Louro, 1-5; Ponteceso-Outes, 0-1; Corcubión-Baio, 1-1; Sp. Zas-Mazaricos, 5-1; Corme-San Lorenzo, 2-0; Muros-Xallas, 3-0; y Sofán B-Soneira, 3-2.

Resultado en Tercera

En Tercera Futgal, los marcadores dominicales fueron: Volantes de Baño-Baíñas, 3-1; Inter de Brens, 0-6; Lira-Buño, 2-1; Muxía B-Atl. Pereiriña, 2-4; UC Cee-Laxe, 8-1; Cerqueda-Camelle, 5-3; y Nantón-Seaia, 0-5.

Al frente de la tabla con 6 puntos en dos jornadas están el Oza, el Cee y el Cerqueda.