Vimianzo goza de las estrellas bajo un cielo libre de contaminación lumínica

Vimianzo dio un ‘Paseo polas estrelas’ en la noche del pasado viernes, convirtiendo el Castro das Barreiras en un mirador único para disfrutar de un cielo sin contaminación lumínica. Para ello, el Concello apagó las luces públicas para permitir así a los vimianceses admirar las estrellas, en el marco de una actividad de astroturismo organizada por el Concello y por la Asociación de Astroturismo da Costa da Morte.

Sobre las 22.00 horas del pasado viernes se apagaba el alumbrado público en Vimianzo para poder ver el cielo desde el Catro das Barreiras sin contaminación lumínica, en una iniciativa que intenta concienciar sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático promoviendo la reducción del consumo energético, mostrando un compromiso global con la sostenibilidad.

Quienes tuvieron una visión privilegiada fueron las personas que acudieron al Castro das Barreiras bajo la guía del monitor de Starlight Marcos López Alonso, coordinador de la sección de astronomía de la SGHN y vicepresidente de la Asociación Fotografía Ferrolterra. El monitor invitó a los asistentes a interpretar el cielo estrellado y reflexionar sobre su importancia como patrimonio natural y cultural.

Los asistentes pudieron participar en una charla-coloquio titulada ‘Paseo polas estrelas’. Antes de disfrutar de esta experiencia, tuvo lugar la ‘Exposición de Astrofotografía, edición 2025’, en la sala de exposiciones Antón Mouzo.