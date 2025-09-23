El FIOT calienta motores con una tarde de regueifa en Carballo

Una sesión de regueifa en Carballo, dirigida por Lupe BlancoEC

El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo calienta motores con una tarde de regueifa este miércoles, con actividades abiertas a todo el público. El Pazo da Cultura acogerá primero (17.30 horas) la proyección del avance del documental ‘Ao son da regueifa’, de Undodez, y media hora después tendrá lugar la mesa redonda ‘A arte do canto improvisado’, de la mano del Consello da Cultura Galega.

En el documental se aborda el renacer del arte de improvisación oral tan característicos de la comarca, descubriendo las voces que la mantienen viva en la actualidad. La comarca de Bergantiños y Carballo en particular cuenta con una importante tradición oral y en los últimos años se está impulsando de la mano del Concello y de otras entidades, con la puesta en marcha de la Escola de Regueifa, además de otras iniciativas.

Precisamente, en la mesa redonda que se celebra a continuación se incide en la regueifa como un importante elemento del patrimonio cultural inmaterial, con la participación de expertos en la materia. Los regueifeiros y especialistas en este género artístico Alejo Amoedo, Domingo Blanco, Lupe Blanco y Manuel Maseda participarán en la sesión de análisis y divulgación de esta expresión cultural, que consiste en una disputa dialéctica a través del canto oral improvisado en verso, y que se caracteriza por el uso creativo del humor, de la música y de la crítica social.

La tarde de regueifa sirve además como aperitivo de la ambiciosa e inédita propuesta escénica del FIOT que lleva por título ‘Territorio Regueifa’, de Ainé Producións. Se trata de una coprodución del FIOT y el Centro Dramático Galego, que inaugurará la programación de sala del festival los días 3 y 4 de octubre.

Además, a las (20.00 horas) en el marco del FIOT tendrá lugar la inauguración de las exposiciones ‘Zoom FIOT’ y ‘Xesto’, de Noelia Paz, con música en vivo de la banda carballesa Quercus Blues. Entre el 25 de septiembre y el 31 de octubre Carballo se convertirá en la capital de la escena teatral, con espectáculos de primer nivel y estrenos absolutos en esta edición número 34. Los primeros espectáculos llegan este miércoles con asSircópas en la residencia de mayores y animación teatral, mientras que Pepo Suevos abrirá la Rúa dos Contos en el Mesón do Pulpo.