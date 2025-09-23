Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Bergantiños

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

El PSOE larachés pide aceras para el entorno del campo de fútbol, el colegio y la casa da cultura

El grupo llevará la iniciativa al salón de sesiones en forma de moción

Redacción
23/09/2025 21:23
Inés Ramos, portavoz del grupo municipal del PSOE larachés
Inés Ramos, portavoz del grupo municipal del PSOE larachésCedida

El PSOE de A Laracha llevará al pleno una moción para reclamar la dotación de nuevas aceras en el entorno del campo de fútbol, el colegio Otero Pedrayo y la Casa da Cultura. 

El grupo justifica la demanda en base a lo concurridos que suelen estar todas esas instalaciones y a que “non existen beirarrúas, o que obriga a camiñar pola estrada ou polos arcéns, con todos os riscos que isto supón”, señala la portavoz de la formación, Inés Ramos. 

“É de xustiza que o Concello dea prioridade á construción destas beirrarúas, pensando primeiro na seguridade da cativada e no benestar de todas as familias que usan as instalacións”, concluye la edil socialista.

Te puede interesar

Cuartel de la Guardia Civil en Carballo

Detenido un vecino de Carballo por un violento robo a un anciano en su domicilio de Sofán
Redacción
Cascada do Ézaro con la iluminación

Último fin de semana para disfrutar del espectáculo audiovisual en la Fervenza do Ézaro
Redacción
Concentración de apoyo celebrada en Carballo

Nuevas concentraciones por Palestina en Carballo y en Corcubión
Redacción
Una sesión de regueifa en Carballo, dirigida por Lupe Blanco

El FIOT calienta motores con una tarde de regueifa en Carballo
Redacción