El PSOE larachés pide aceras para el entorno del campo de fútbol, el colegio y la casa da cultura

Inés Ramos, portavoz del grupo municipal del PSOE larachésCedida

El PSOE de A Laracha llevará al pleno una moción para reclamar la dotación de nuevas aceras en el entorno del campo de fútbol, el colegio Otero Pedrayo y la Casa da Cultura.

El grupo justifica la demanda en base a lo concurridos que suelen estar todas esas instalaciones y a que “non existen beirarrúas, o que obriga a camiñar pola estrada ou polos arcéns, con todos os riscos que isto supón”, señala la portavoz de la formación, Inés Ramos.

“É de xustiza que o Concello dea prioridade á construción destas beirrarúas, pensando primeiro na seguridade da cativada e no benestar de todas as familias que usan as instalacións”, concluye la edil socialista.