El río Anllóns también entra en situación de prealerta por escasez moderada de agua

Río Anllóns a su paso por el bosque de CarballoRosa Balsa

El sistema del río Anllóns también entra en prealerta por escasez moderada de agua, sumándose así al río Grande, en Camariñas, que se encuentra en esa situación desde el pasado 7 de agosto.

La Xunta decidió este martes extender la prealerta a la cuenca del Anllóns en base a los niveles presentados desde mediados de agosto y que han sufrido un ligero empeoramiento en las dos últimas semanas. Para ello se han tenido en cuenta tanto datos meteorológicos como la evolución de los caudales circulantes mensuales.

La decisión fue adoptada por la Oficina Técnica da Seca, presidida por vía telemática por el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, y que contó también con la participación del gerente y de otros directivos del organismo hidráulico, así como de representantes de Protección Civil, Meteogalicia y las consellerías de Medio Rural y Sanidade.

Para la adopción de esta medida en el río Anllóns se ha tenido en cuenta que desde mediados del mes de agosto presenta indicadores de escasez “por debajo del límite de 0,30” y, además, que “lejos de mejorar, muestra un ligero empeoramiento” en las dos últimas semanas. Además, para adoptar esta decisión se ha tenido en cuenta que las previsiones a corto plazo no apuntan a un aumento claro de las precipitaciones entre finales de septiembre y principios de octubre.

También se ha decidido mantener la prealerta activada el pasado 7 de agosto en el río Grande, en Camariñas, ante la falta de cambios significativos en la evolución de su caudal.

En concreto, los municipios afectados por la prealerta son: Cabana, Camariñas, Laxe, Muxía, Vimianzo y Zas, de la Unidad Territorial de Escasez (UTE) del río Grande; Arteixo, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica, Ponteceso y Tordoia, de la UTE del Anllóns.

En estos municipios se recomienda a la población un uso del agua lo más responsable posible, evitando las actividades que más consumo generan. La Oficina Técnica da Seca también aconseja a los concellos en situación de prealerta que minimicen los consumos municipales de agua que no sean esenciales, como el baldeo de calles o el regado de parques y jardines. En esta línea, y tal y como establece el Plan especial de sequía de la Demarcación Galicia-Costa, el organismo hidráulico informó este martes por escrito de la declaración de prealerta a los alcaldes de los municipios pertenecientes a la UTE del río Anllóns.