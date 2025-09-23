Jesús Villar, presidente de Afaber: “Todos los días deben ser Día Mundial del Alzheimer”

Jesús Villar (derecha), en la mesa informativa de Afaber, el pasado domingo en CarballoM.N.

Carballo volvió a mostrar su apoyo a la lucha contra el Alzheimer con motivo del Día Mundial de esta enfermedad, celebrado el pasado domingo. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Bergantiños (Afaber) instaló una mesa informativa en la capital comarcal y organizó diversos actos para visibilizar una enfermedad que afecta cada vez a más familias.

“Sobre la asistencia al puesto informativo el domingo en Carballo puedo decir que fue muy bien. Quitando la tromba de agua que tuvimos, que llovió mucho”, resume Jesús Villar, presidente y fundador de Afaber desde hace más de 25 años. La jornada incluyó también la tradicional misa en honor a los enfermos, “muy emotiva y con gran aceptación”, oficiada por el párroco José García Gondar.

Por la noche, la cita se trasladó a la plaza del Concello con la presencia del escritor carballés José Manuel Pérez Pena, autor de ‘Alzheimer de lirbo’, obra en la que recoge la experiencia con su madre enferma y cuya recaudación íntegra –casi 1.500 euros solamente en su presentación en mayo– se destina a Afaber. “Fue una pena que lloviera tanto, porque para este tipo de actividades al aire libre la meteorología lo es todo”, reconoce Villar, aunque destaca “el trato en Carballo, que se está portando de maravilla con la asociación”.

Una enfermedad sin cura

El presidente de Afaber no esconde la dureza de convivir con el Alzheimer: “Es increíble ver cómo llega una persona a Afaber, cuando se le acaba de detectar la enfermedad, normal y corriente, por su propio pie, y cómo poco a poco acaba sin conocer incluso al familiar que le viene a buscar. Es muy triste”.

La asociación trabaja con terapias no farmacológicas para retrasar en lo posible el deterioro cognitivo. “La enfermedad puede ir a 100 por hora, o a 40 por hora; nosotros con estas actividades la vamos atrasando”, explica Villar.

Asimismo, la experiencia personal también ha marcado su visión: “La abuela de mi mujer tuvo Alzheimer y a mi padre le detectaron demencia con cuerpos de Lewy. Cuando lo vives, descubres las deficiencias que hay en la atención y cambia tu perspectiva”. Aunque cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, Villar insiste en que el compromiso debe ser diario: “Todos los días deben ser Día Mundial del Alzheimer. Porque si con la celebración esta enfermedad terminara, sería increíble. Pero no es así. Todos los días hay que trabajar en el cuidado de la gente”.

Para el presidente de Afaber, lo más importante de esta fecha es la divulgación, que los vecinos se acerquen a la mesa, cojan un folleto, se interesen y se hagan socios. “El mensaje central es la divulgación. Lo más importante es que la gente se interese de verdad”.

Sin embargo, y pese a la dureza de la enfermedad, Villar subraya que hay algo que nunca desaparece: “Las personas con Alzheimer lo último que pierden es el cariño, el trato cercano. Si les acaricias la cara, les coges las manos, les tratas con cariño… El amor es lo último que van a perder. Para eso estamos nosotros, para que no lo pierdan, para recordárselo siempre”.