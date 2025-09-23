Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Bergantiños

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Nuevas concentraciones por Palestina en Carballo y en Corcubión

Acto de apoyo en ambas localidades

Redacción
23/09/2025 22:37
Concentración de apoyo celebrada en Carballo
Concentración de apoyo celebrada en CorcubiónBNG

La Costa da Morte continúa demostrando su apoyo al pueblo palestino. El lunes se llevaron a cabo nuevas concentraciones en la Praza Castelao de Corcubión y en la Praza do Concello de Carballo. 

En los dos casos se leyeron respectivos manifiestos mostrando su solidaridad con el pueblo palestino y reclamando que se ponga fin a la barbarie que se está cometiendo. “Unha verdadeira limpeza étnica”, señala la Coordenadora Galega que convoca los actos.

Acto en Carballo
Acto en CarballoBNG

Te puede interesar

Cuartel de la Guardia Civil en Carballo

Detenido un vecino de Carballo por un violento robo a un anciano en su domicilio de Sofán
Redacción
Cascada do Ézaro con la iluminación

Último fin de semana para disfrutar del espectáculo audiovisual en la Fervenza do Ézaro
Redacción
Una sesión de regueifa en Carballo, dirigida por Lupe Blanco

El FIOT calienta motores con una tarde de regueifa en Carballo
Redacción
Inés Ramos, portavoz del grupo municipal del PSOE larachés

El PSOE larachés pide aceras para el entorno del campo de fútbol, el colegio y la casa da cultura
Redacción