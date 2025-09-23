Bergantiños
Nuevas concentraciones por Palestina en Carballo y en Corcubión
Acto de apoyo en ambas localidades
La Costa da Morte continúa demostrando su apoyo al pueblo palestino. El lunes se llevaron a cabo nuevas concentraciones en la Praza Castelao de Corcubión y en la Praza do Concello de Carballo.
En los dos casos se leyeron respectivos manifiestos mostrando su solidaridad con el pueblo palestino y reclamando que se ponga fin a la barbarie que se está cometiendo. “Unha verdadeira limpeza étnica”, señala la Coordenadora Galega que convoca los actos.