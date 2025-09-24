‘ActivaVerde’, un proyecto para los afectados por el cierre de las centrales térmicas
La iniciativa se presenta en Cerceda
La Xunta impulsará el próximo mes el proyecto ActivaVerde –financiado por el Fondo Europeo de Transición Justa– con el objetivo de favorecer la recalificación profesional y la empleabilidad de las personas afectadas por el cierre de las centrales térmicas de Meirama (Cerceda) y As Pontes.
Las jornadas de presentación del programa se celebrarán el 9 de octubre, a las 17.30 horas, en el vivero de empresas municipal de Cerceda, y el 15 de octubre, en el mismo horario, en la Casa Dopeso de As Pontes de García Rodríguez.
Estos encuentros contarán con la participación del secretario general de Emprego e Relacións Laborais de la Xunta, Pablo Fernández; el subdirector general de Relacións Laborais, Carlos Gómez; el secretario general de Asime, Enrique Mallón; la secretaria general de la Confederación de Empresarios de A Coruña, Marina Graña; y representantes de los sindicatos CCOO y UGT-FICA Galicia, quienes presentarán las ventajas de tomar parte en el proyecto.
Este programa dará a conocer técnicas y estrategias asociadas a la busca activa de empleo en el ámbito de las tecnologías verdes y de la eficiencia energética. El proyecto está dirigido a residentes en la provincia de A Coruña que procedan de empresas afectadas, directa o indirectamente, por este proceso. Para asistir a la jornada es preciso inscribirse en: https://activaverde.gal/xornadas-presentacion.