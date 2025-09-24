Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Bergantiños

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

‘ActivaVerde’, un proyecto para los afectados por el cierre de las centrales térmicas

La iniciativa se presenta en Cerceda

Redacción
24/09/2025 18:35
Vivero de empresas de Cerceda
Vivero de empresas de CercedaEC

La Xunta impulsará el próximo mes el proyecto ActivaVerde –financiado por el Fondo Europeo de Transición Justa– con el objetivo de favorecer la recalificación profesional y la empleabilidad de las personas afectadas por el cierre de las centrales térmicas de Meirama (Cerceda) y As Pontes. 

Las jornadas de presentación del programa se celebrarán el 9 de octubre, a las 17.30 horas, en el vivero de empresas municipal de Cerceda, y el 15 de octubre, en el mismo horario, en la Casa Dopeso de As Pontes de García Rodríguez. 

Estos encuentros contarán con la participación del secretario general de Emprego e Relacións Laborais de la Xunta, Pablo Fernández; el subdirector general de Relacións Laborais, Carlos Gómez; el secretario general de Asime, Enrique Mallón; la secretaria general de la Confederación de Empresarios de A Coruña, Marina Graña; y representantes de los sindicatos CCOO y UGT-FICA Galicia, quienes presentarán las ventajas de tomar parte en el proyecto. 

Este programa dará a conocer técnicas y estrategias asociadas a la busca activa de empleo en el ámbito de las tecnologías verdes y de la eficiencia energética. El proyecto está dirigido a residentes en la provincia de A Coruña que procedan de empresas afectadas, directa o indirectamente, por este proceso. Para asistir a la jornada es preciso inscribirse en: https://activaverde.gal/xornadas-presentacion. 

Te puede interesar

José Marcote durante el pleno de la moción de censura en Fisterra

José Marcote no continuará como concejal del PSOE en Fisterra
Redacción
Procesión de las Mercedes en Corcubión

Fiesta de las Mercedes
Redacción
Una de las marquesinas en mal estado del Concello muxián

El BNG exige al gobierno local la instalación de nuevas marquesinas
Natalia Serrano
CEIP Milladoiro de Malpica

O colexio Milladoiro de Malpica gaña o primeiro Premio Na Lingua que eu falo
Redacción