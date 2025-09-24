La Diputación apoya a A Xungueira das Encrobas en su labor de difusión de la cultura tradicional gallega

Asociación de Mulleres Rurais A Xungueira das Encrobas, en CercedaCEDIDA

La diputada de Mar e Medio Rural de la Diputación, Cristina Capelán Cancelo, visitó ayer la Asociación de Mulleres Rurais A Xungueira das Encrobas, en el concello de Cerceda, para conocer de primera mano el proyecto apoyado por la institución provincial en el marco de su línea de subvenciones a entidades del rural.

Gracias a esta ayuda, la entidad pudo adquirir nuevos medios materiales fundamentales para continuar con su labor de recuperación y difusión de la cultura tradicional gallega. Adquirieron nuevas panderetas para las clases y actuaciones, 10 micrófonos con pies y cables, y también se confeccionaron nuevas piezas de vestimenta tradicional.

Cristina Capelán destacó el “papel esencial que desarrollan entidades como A Xungueira en la dinamización cultural del rural”. La diputada puso en valor la capacidad de esta asociación para “crear espacios de encuentro alrededor del baile, el canto y la música tradicional, transmitiendo saberes a las nuevas generaciones y fortaleciendo la identidad local”.

La Asociación A Xungueira das Encrobas organiza clases regulares de pandereta, baile y canto tradicional gallego, así como un encuentro anual de pandeireteiras y tocadores de instrumentos tradicionales, además de actuaciones en distintos puntos de la comarca. La entidad, comprometida con la preservación del patrimonio cultural, también contribuye a la mejora de la calidad de vida en el rural, ofreciendo alternativas de participación y expresión a la vecindad, especialmente a las mujeres.

La nueva dotación de material mejorará la calidad de las actuaciones y permitirá continuar la actividad con mayor dignidad y vistosidad. La entidad también se comprometió a poner estos recursos a disposición de otras asociaciones locales, favoreciendo a la cooperación y el uso compartido.