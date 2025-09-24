O Cruce de Cerceda inaugura el programa de visitas de este curso al complejo de Sogama

Estudiantes del colegio O Cruce de Cerceda durante la visita a SogamaCedida

El programa de visitas al complejo de Sogama en Cerceda ha inaugurado este miércoles el curso 2025-2026 con un grupo de estudiantes de 3º y 4º de ESO del CPI O Cruce, acompañados por sus profesores y por alumnos y docentes de Serbia de un proyecto Erasmus.

Durante la jornada, los escolares asistieron a una charla sobre la gestión de residuos, la importancia del reciclaje, la reducción de basuras y la contribución ciudadana a la lucha contra el cambio climático.

También conocieron el proceso que Sogama realiza para recuperar materiales reciclables y generar energía a partir de los residuos no reciclables, suficiente para abastecer al 12% de los hogares gallegos. El momento más esperado fue la visita virtual a las instalaciones mediante lentes inmersivas 360º, recorriendo la planta de clasificación de envases, reciclaje, elaboración de combustible, recuperación de materiales y la central termoeléctrica, viendo cómo los residuos se transforman en recursos. La jornada incluyó actividades lúdicas y un coloquio final para preguntas de los estudiantes.