O Cruce de Cerceda inaugura el programa de visitas de este curso al complejo de Sogama
Los escolares aprenden la importancia de reciclar
El programa de visitas al complejo de Sogama en Cerceda ha inaugurado este miércoles el curso 2025-2026 con un grupo de estudiantes de 3º y 4º de ESO del CPI O Cruce, acompañados por sus profesores y por alumnos y docentes de Serbia de un proyecto Erasmus.
Durante la jornada, los escolares asistieron a una charla sobre la gestión de residuos, la importancia del reciclaje, la reducción de basuras y la contribución ciudadana a la lucha contra el cambio climático.
También conocieron el proceso que Sogama realiza para recuperar materiales reciclables y generar energía a partir de los residuos no reciclables, suficiente para abastecer al 12% de los hogares gallegos. El momento más esperado fue la visita virtual a las instalaciones mediante lentes inmersivas 360º, recorriendo la planta de clasificación de envases, reciclaje, elaboración de combustible, recuperación de materiales y la central termoeléctrica, viendo cómo los residuos se transforman en recursos. La jornada incluyó actividades lúdicas y un coloquio final para preguntas de los estudiantes.