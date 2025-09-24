Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Bergantiños

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

O Cruce de Cerceda inaugura el programa de visitas de este curso al complejo de Sogama

Los escolares aprenden la importancia de reciclar

Redacción
24/09/2025 21:15
Estudiantes del colegio O Cruce de Cerceda durante la visita a Sogama
Estudiantes del colegio O Cruce de Cerceda durante la visita a SogamaCedida

El programa de visitas al complejo de Sogama en Cerceda ha inaugurado este miércoles el curso 2025-2026 con un grupo de estudiantes de 3º y 4º de ESO del CPI O Cruce, acompañados por sus profesores y por alumnos y docentes de Serbia de un proyecto Erasmus. 

Durante la jornada, los escolares asistieron a una charla sobre la gestión de residuos, la importancia del reciclaje, la reducción de basuras y la contribución ciudadana a la lucha contra el cambio climático. 

También conocieron el proceso que Sogama realiza para recuperar materiales reciclables y generar energía a partir de los residuos no reciclables, suficiente para abastecer al 12% de los hogares gallegos. El momento más esperado fue la visita virtual a las instalaciones mediante lentes inmersivas 360º, recorriendo la planta de clasificación de envases, reciclaje, elaboración de combustible, recuperación de materiales y la central termoeléctrica, viendo cómo los residuos se transforman en recursos. La jornada incluyó actividades lúdicas y un coloquio final para preguntas de los estudiantes. 

Te puede interesar

José Marcote durante el pleno de la moción de censura en Fisterra

José Marcote no continuará como concejal del PSOE en Fisterra
Redacción
Procesión de las Mercedes en Corcubión

Fiesta de las Mercedes
Redacción
Una de las marquesinas en mal estado del Concello muxián

El BNG exige al gobierno local la instalación de nuevas marquesinas
Natalia Serrano
CEIP Milladoiro de Malpica

O colexio Milladoiro de Malpica gaña o primeiro Premio Na Lingua que eu falo
Redacción