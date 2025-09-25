Carballo renueva su apuesta por los campamentos digitales

Uno de los campamentos digitales realizados en el Aula Cemit carballesaMar Casal

Ante la gran acogida dispensada por los más jóvenes a los campamentos digitales realizados a lo largo de los meses de verano, el Concello de Carballo apuesta por contar de nuevo con la Fundación Esplai para seguir mejorando las competencias digitales de ese sector de la población.

De esta forma, de octubre a diciembre se van a celebrar en el Aula Cemit una nueva ronda de campamentos para niños y niñas de 9 a 13 años que no participasen en las anteriores convocatorias.

Las sesiones formativas serán los martes y jueves, de 17.00 a 19.00 horas.

Los campamentos forman parte del proyecto CRI-TIC, que tiene por objetivo mejorar las competencias digitales de los niños, y permitirán a los participantes aprender a manejar de forma responsable y consciente la tecnología y las redes sociales, a constrastar la información obtenida, a prevenir situaciones de ciberacoso y a mejorar su seguridad en la red.

El alumnado también podrá descubrir la robótica o las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial.

Las familias interesadas deben dirigirse a las oficinas municipales del Fórum Carballo, de 10.00 a 13.00 horas, para formalizar el alta en el Aula Cemit y la inscripción en el campamento.