Más de 136.000 personas visitaron el Aquapark de Cerceda este verano

Imagen del parque acuático de CercedaEC

El Aquapark de Cerceda ha celebrado este verano su 25 aniversario consolidándose como la opción más divertida y refrescante para miles de familias de Galicia y otros puntos de la península, especialmente de la vecina comunidad asturiana. Con una clientela fiel y un marcado carácter familiar, el recinto cerró sus puertas el pasado 7 de septiembre tras recibir 136.500 visitantes, una de las mejores cifras de los últimos años.

El buen tiempo, sobre todo en agosto, fue clave para alcanzar este registro. Solo en ese mes se vendieron 71.200 entradas, con una media diaria de 3.000 asistentes. Junio también dejó un balance destacado, mientras que julio, aunque con menor afluencia, mantuvo la presencia de grupos de campamentos y excursiones organizadas que visitan el parque cada temporada.

El Aquapark cuenta con más de 30.000 metros cuadrados de zonas verdes y una quincena de atracciones diseñadas para todas las edades: desde la popular piscina de olas y los toboganes más grandes, hasta áreas infantiles, jacuzzi y espacios pensados para el disfrute de los más pequeños.

Además, el complejo ofrece servicios complementarios como taquillas, alquiler de sombrillas y hamacas, así como puntos de restauración con helados, snacks, bocadillos y artículos de verano.

Con estas cifras, el Aquapark de Cerceda reafirma su posición como uno de los destinos de ocio acuático más importantes de Galicia y del noroeste peninsular.