Cerceda inaugura la primera edición de su ruta de tapas con amplia participación hostelera

Presentación del cartel oficial de la I edición de Cerceda TapeaCEDIDA

La I Edición de Cerceda Tapea ha sido presentada este viernes oficialmente. Se trata de una nueva propuesta gastronómica que busca dinamizar la hostelería local y atraer tanto a vecinos como visitantes. El acto estuvo encabezado por las concejalas Silvia Lamas,Cristina Capelán y Catrina Queijo, además del edil Óscar Golán. A la cita acudieron varios hosteleros que forman parte de esta iniciativa pionera en el municipio.

La ruta contará con la participación de una decena de locales de Cerceda, Queixas, Meirama, A Silva y A Tablilla, que ofrecerán durante el fin de semana una variada selección de tapas al precio único de 2 euros. Entre las propuestas se encuentran desde platos tradicionales como callos, churrasco o pulpo á feira, hasta opciones más innovadoras como pan bao con perdiz en escabeche, tostas de centolla o albóndigas de cochinillo con crujiente de sus cortezas. También habrá alternativas vegetarianas y veganas, como ensaladas de lentejas, cremas de calabaza y tostas de hummus con pimientos asados.

La organización ha previsto, además, un sistema de premios y sorteos vinculados al consumo de tapas, con el fin de incentivar la participación. Los consumidores deberán solicitar su “rasca” con cada pincho para formar parte de “tres espectaculares rifas”.

El evento se desarrollará los días 3, 4 y 5 de octubre en horario de mediodía y de tarde-noche, con el objetivo de facilitar la asistencia de todos los públicos.