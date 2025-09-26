Jornada en Cerceda sobre la resiliencia climática a través de experiencias lideradas por mujeres

Jornada celebrada en Cerceda sobre resiliencia climáticaCedida

Cerceda acogió este viernes una jornada internacional de intercambio de experiencias lideradas por mujeres sobre resiliencia climática. La cita se llevó a cabo en la sede de Asociación de Empresarias Rurais (ASER), inaugurada por el alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, y clausurada por el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde. También contó con la asistencia de la presidenta de ASER, Isolina Raña.

Bajo el título ‘Intercambio de experiencias sobre resiliencia climática liderada por mujeres’, la jornada forma parte del intercambio internacional de experiencias sur-norte que se celebra desde el pasado día 21 y hasta mañana en Valencia y Galicia. El encuentro contó con la participación de representantes de siete cooperativas centroamericanas integradas en el Convenio Regional de Resiliencia liderada por mujeres. El evento reunió a directivos y gerentes de cooperativas agropecuarias, de ahorro y crédito, así como de turismo rural de Guatemala, Honduras y Nicaragua, que buscan fortalecer la resiliencia climática, el liderazgo femenino y la sostenibilidad económica de sus organizaciones a través del conocimiento de experiencias exitosas en España.

En su estancia en Galicia, esta delegación visitó experiencias cooperativas en ámbitos clave como la financiación, la producción agroalimentaria y el liderazgo femenino a través de Delagro, Caixa Rural Galega, CLUN, Horsal y ASER.

El subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, indicó que este intercambio “pone de manifiesto el valor añadido que acercan las mujeres al cooperativismo y como su liderazgo contribuye a construir sociedades más sostenibles, igualitarias y resilientes frente a la emergencia climática”.