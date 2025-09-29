El programa de compostaje doméstico del Concello carballés supera el millar de participantes

Uno de los composteros repartidos en una fase anteror del programa - Cedida

El Concello de Carballo continúa apostando por el compostaje como la fórmula más adecuada para la gestión de los residuos orgánicos, tanto a través de la iniciativa ‘Ti tes a chave’, que se aplica en la zona urbana con más de 1.500 participantes, como con el programa de compostaje doméstico, que, además de contribuir a reducir desperdicios, facilita a las familias de las familias de la zona rural la utilización de un abono de calidad en las huertas domésticas.

En la actualidad hay ya 1.121 familias participando en el programa, un 80% más que hace cuatro años.

Ese número se va a quedar corto muy pronto, toda vez que el Concello sigue recogiendo solicitudes para un próximo reparto de composteros.

Las personas interesadas solo tienen que presentar el correspondiente impreso debidamente cumplimentado en el Registro Municipal, en la planta baja de la sede consistorial, o de manera telemática a través de la sede electrónica, en carballo.gal.

El único requisito que se exige es disponer de una parcela de 50 metros cuadrados como mínimo.

El ente local también facilita un plan de formación y seguimiento personalizado.

Además, está a disposición de los usuarios un punto de acopio de material estructurantes junto al punto limpio, en el polígono de Bértoa.