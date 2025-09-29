Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Bergantiños

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

El programa de compostaje doméstico del Concello carballés supera el millar de participantes

El Concello abre otro plazo de solicitudes para una nueva fase de reparto de composteros

Redacción
29/09/2025 21:00
Uno de los composteros repartidos en una fase anteror del programa
Uno de los composteros repartidos en una fase anteror del programa - Cedida

El Concello de Carballo continúa apostando por el compostaje como la fórmula más adecuada para la gestión de los residuos orgánicos, tanto a través de la iniciativa ‘Ti tes a chave’, que se aplica en la zona urbana con más de 1.500 participantes, como con el programa de compostaje doméstico, que, además de contribuir a reducir desperdicios, facilita a las familias de las familias de la zona rural la utilización de un abono de calidad en las huertas domésticas. 

En la actualidad hay ya 1.121 familias participando en el programa, un 80% más que hace cuatro años. 

Ese número se va a quedar corto muy pronto, toda vez que el Concello sigue recogiendo solicitudes para un próximo reparto de composteros.

Las personas interesadas solo tienen que presentar el correspondiente impreso debidamente cumplimentado en el Registro Municipal, en la planta baja de la sede consistorial, o de manera telemática a través de la sede electrónica, en carballo.gal. 

El único requisito que se exige es disponer de una parcela de 50 metros cuadrados como mínimo. 

El ente local también facilita un plan de formación y seguimiento personalizado. 

Además, está a disposición de los usuarios un punto de acopio de material estructurantes junto al punto limpio, en el polígono de Bértoa.

Te puede interesar

Representantes de Aptme en una reunión de trabajo

La Casa de Cultura de Cee acoge una jornada sobre economía azul en el territorio Costa Sostible
Redacción
cabana - eficiencia pavillon 2

Las mejoras realizadas en el pabellón de Cabana reducirán un 62% el consumo de energía
Manuel Froxán Rial
Plantel del Xuventude Laracha que goleó por 5-2 al Sporting Burgo B

El Bergan B gana y se sigue líder en el Grupo III de 3ª Futgal
Redacción
Rubén Gómez (i.) y Alejandro Felpeto con su medalla en la cita de Pontevedra

Alejandro Felpeto se clasifica para la gran final de la Liga Nacional de Kárate, a disputar en Tenerife
Redacción