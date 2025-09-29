Mi cuenta

Bergantiños

Las mejoras realizadas en el pabellón de Cabana reducirán un 62% el consumo de energía

Además de cambiar las viejas luminarias por otras de tecnología led, se instaló una bomba de calor de última generación

Manuel Froxán Rial
29/09/2025 20:54
cabana - eficiencia pavillon 2
Vista del interior del pabellón polideportivo de A Carballa - Cedida

El Concello de Cabana acometió una importante actuación de mejora en el pabellón municipal de A Carballa con el fin de hacer un uso más eficiente de la energía y reducir el consumo eléctrico, lo que también va a redundar en un mayor confort para todas las personas usuarias de las instalaciones. 

Entre los cambios realizados figura la sustitución de 28 luminarias antiguas de la pista deportiva por nuevas lámparas led, que proporcionan la misma intensidad de luz pero con un consumo mucho menor. 

Y es que de los anteriores 400 vatios de cada punto de luz se va a pasar a tan solo 150 vatios, lo que se traducirá en un ahorro energético muy significativo en las distintas actividades deportivas y culturales que se ofertan diariamente en el pabellón polideportivo municipal. 

Además, en la sala de usos múltiples se instaló una bomba de calor de última generación. 

Este nuevo sistema permite disponer de refrigeración en verano, algo muy necesario para el desarrollo de las actividades culturales y de las clases de gimnasia durante los meses de verano. 

Con todas estas actuaciones, el Concello de Cabana reducirá el consumo energético en un tercio del gasto actual, lo que va a suponer para las arcas municipales un ahorro del 62,5 por ciento. 

De esta forma, el Ayuntamiento cabanés da un paso más en su compromiso con la eficiencia energética y la sostenibilidad, al tiempo que ofrece a los usuarios unas instalaciones más modernas y preparadas

