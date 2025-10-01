El BNG pide a la Xunta que agilice el expediente para iniciar cuanto antes la ampliación de la AG-55
Registradas varias iniciativas
El BNG da Costa da Morte, a través del diputado Óscar Insua, registró varias iniciativas en el Parlamento de Galicia en las que solicita a la Xunta la aprobación definitiva del proyecto de la primera fase de la prolongación de la AG-55 hasta Vimianzo y que inicie los trámites de licitación antes de que finalice el año en curso.
Los nacionalistas demandan además que se incluya una partida presupuestaria en los presupuestos de 2026 para el desdoblamiento de la vía, con dos carriles para cada sentido de circulación. El diputado nacionalista explica que “despois de anos de promesas electorais incumpridas do PP para rematar a autovía AG-55 da Costa da Morte, e logo de anos de protestas en demandas da veciñanza da comarca para executar as obras, por fin o Consello da Xunta anunciaba o 9 de xuño a aprobación provisional e próxima información pública do proxecto da primeira fase da prolongación da autovía da Costa da Morte, treito Santa Irene-AC 432, por importe de máis de 36 millóns de euros”.
Para el BNG el próximo ni colma sus expectativas ni responde a las promesas hechas por el PP. “O goberno galego no ano 2009 xa aprobara o desdobre do proxecto, e o plan Move aprobado pola propia Xunta no 2010 xa establecía o remate da autovía con dous carrís por sentido, non cunha prolongación cun só carril, como pretenden facer agora”, destaca un Óscar Insua que acusa a la Xunta de someter a la Costa da Morte a un “trato discriminatorio”.