El Consorcio provincial contraincendios se refuerza con dos vehículos autoescalera

Al acto de entrega asistieron Diego Calvo, González Formoso y Santiago Villanueva - MONCHO FUENTES

El Consorcio Provincial do Servizo Contraincendios e de Salvamento da Coruña adquirió dos vehículos autoescalera mediante una inversión de 330.000 euros. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; acompañado por el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva; y por el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, participó en el acto de recepción del material, realizado este miércoles en el parque de bomberos de Carballo, sede del consorcio provincial.

Los nuevos vehículos sirven principalmente para labores de salvamento y rescate, así como de plataforma de trabajo para alturas de hasta 32 metros. Entre otras características técnicas, el equipo está montado sobre una torre que permite giros de 360 grados y cuenta con accionamiento hidráulico.

En la parte final de los tramos dispone de una cesta desmontable para facilitar las tareas de los profesionales. Esta plataforma puede soportar unos 270 kilos y albergar a tres personas, además de disponer de armarios para material y equipo auxiliar y de un soporte para camilla.

Diego Calvo remarcó que esta compra forma parte del compromiso del Gobierno gallego en la atención a las emergencias en toda la comunidad, en este caso para apoyar la actividad de los parques de bomberos a través de los consorcios. Con estas dos adquisiciones, destacó el conselleiro, todas las comarcas en las que intervienen los nueve parques dependientes del Consorcio Provincial dispondrán de vehículos de rescate en altura. La Xunta aportó este año 16 millones de euros para garantizar el servicio en toda Galicia.