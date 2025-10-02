Cuatro centros de la zona se incorporan al plan de mejora de bibliotecas escolares

La directora de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, durante una visita ayer a un centro escolar - Cedida

La Xunta incorpora 26 nuevos centros al Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, entre los que figuran cuatro de la zona: IES Agra de Leborís (A Laracha), CEIP plurilingüe Vila de Cee; y los carballeses CRA Ponte da Pedra y CEIP Nétoma-Razo.

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP publicó este jueves la resolución de este programa, que supera este curso por primera vez los 900 centros participantes con la incorporación de 26 nuevos. En concreto, forman parte de esta red 830 centros públicos y 73 concertados.

La directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, visitó este jueves uno de los centros educativos que forman parte de este plan, el colegio Apóstol Santiago, en Santiago de Compostela. La representante de la Xunta destacó la importancia de este plan para la dotación de las bibliotecas escolares de todo tipo de recursos para estimular el hábito lector y fomentar estos espacios como el corazón de los centros, en los que es posible trabajar todas las competencias del currículo educativo desde diferentes perspectivas.

“Gracias a este programa, Galicia es hoy un referente estatal en este ámbito. De hecho, según las últimas estadísticas del Ministerio, somos la comunidad con más bibliotecas escolares en funcionamiento, en el 98,2% de los colegios e institutos, lo que supone casi 16 puntos más que media estatal, de 82,5%”, destacó la directora general. En este sentido, recordó que la competencia lectora es una de las prioridades de la Xunta.