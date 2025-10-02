Mi cuenta

Bergantiños

‘Nós estamos ben, non?’, de Ramón Vilar Landeira, se estrena este viernes en el Museo do Traxe de Ordes

El libro, publicado por Edicións Espiral Maior, reúne 44 relatos de gran calidad literaria

Redacción
02/10/2025 22:26
Cartel de la presentación de 'Nós estamos ben, non?' en Ordes
Cartel de la presentación de 'Nós estamos ben, non?' en Ordes - CEDIDO

El Museo do Traxe de Ordes será este viernes escenario del acto de presentación de ‘Nós estamos ben, non?’, de Ramón Vilar Landeira. Participarán, a las 20 horas,  Susana García Gómez y Miguel Anxo Fernán Vello. El libro, publicado por Edicións Espiral Maior, reúne 44 relatos de gran calidad literaria.

