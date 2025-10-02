Bergantiños
‘Nós estamos ben, non?’, de Ramón Vilar Landeira, se estrena este viernes en el Museo do Traxe de Ordes
El libro, publicado por Edicións Espiral Maior, reúne 44 relatos de gran calidad literaria
El Museo do Traxe de Ordes será este viernes escenario del acto de presentación de ‘Nós estamos ben, non?’, de Ramón Vilar Landeira. Participarán, a las 20 horas, Susana García Gómez y Miguel Anxo Fernán Vello. El libro, publicado por Edicións Espiral Maior, reúne 44 relatos de gran calidad literaria.