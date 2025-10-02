‘Nós estamos ben, non?’, de Ramón Vilar Landeira, se estrena este viernes en el Museo do Traxe de Ordes

Cartel de la presentación de 'Nós estamos ben, non?' en Ordes - CEDIDO

El Museo do Traxe de Ordes será este viernes escenario del acto de presentación de ‘Nós estamos ben, non?’, de Ramón Vilar Landeira. Participarán, a las 20 horas, Susana García Gómez y Miguel Anxo Fernán Vello. El libro, publicado por Edicións Espiral Maior, reúne 44 relatos de gran calidad literaria.