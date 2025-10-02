SEA presenta su plan de comercialización con oferta de parcelas en cuatro polígonos de la Costa da Morte

Polígono industrial de A Laracha - EC

Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) pone a la venta parcelas industriales en sus polígonos gallegos desde el 7 de octubre hasta el 7 de noviembre. Entre los parques empresariales con parcelas a la venta figuran los de Malpica, Cee, A Laracha y Vimianzo.

La venta de las parcelas se realizará mediante el procedimiento habitual: concurso abierto con licitación al alza, siendo el criterio de valoración la proposición económica. Todos los pliegos y la información del procedimiento estarán disponibles en la web de la sociedad.

En el parque de Malpica, todas las parcelas disponibles serán ofertadas en la modalidad de compraventa y derecho de superficie con opción de compra. En A Laracha todas las parcelas disponibles serán ofertadas exclusivamente en régimen de compraventa. En los parques de Cee y Vimianzo se ofertarán determinadas parcelas en régimen de compraventa y otras distintas en régimen de derecho de superficie.

El Plan de Comercialización de suelo industrial de SEA mantiene los precios de venta de parcelas vigentes desde 2023. La experiencia de la sociedad confirma que existe demanda en el tejido empresarial gallego y “SEA mantiene su propósito de ofrecer al empresariado precios competitivos”, explican desde la sociedad. Además, no habrá cambios en la situación jurídica y urbanística de las parcelas a la venta.