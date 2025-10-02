Mi cuenta

Bergantiños

Teatros y auditorios de la Costa da Morte, bajo auditoría técnica de la Xunta para modernización

La relación incluye el auditorio Baldomero Cores de Cee, la Casa da Cultura de Vimianzo o el Pazo da Cultura carballés

Redacción
02/10/2025 22:25
Imagen del interior del Teatro Rosalía
Imagen del interior del Teatro Rosalía de A Coruña - CEDIDA

La Xunta ha iniciado una auditoría técnica a 47 escenarios que forman parte de la Rede Galega de Teatros e Auditorios con el objetivo de elaborar un inventario completo de materiales y recursos humanos de cada espacio. El estudio servirá de base para un futuro Plan de modernización de las infraestructuras culturales y la adecuación a normativas de accesibilidad y seguridad. 

Un equipo especializado ya realiza visitas presenciales para recopilar información sobre iluminación, sonido, maquinaria, personal y dotación de camerinos y butacas, completando informes individuales y valoraciones cualitativas con recomendaciones de mejora. La auditoría abarca los 46 espacios actuales más la futura incorporación de la Casa de Cultura de Outes en 2026. 

La relación incluye el Auditorio Baldomero Cores de Cee, la Casa da Cultura de Vimianzo o el Pazo da Cultura de Carballo, entre otros escenarios coruñeses y gallegos. Además, entre los auditados figuran edificios históricos como el Teatro Principal de Ourense, el Rosalía de A Coruña, el Principal de Santiago o el Teatro da Beneficencia de Ortigueira, así como recintos modernos como el Auditorio do Grove. 

La Rede Galega de Teatros e Auditorios, fundada en 1996, celebrará su 30º aniversario en 2026.

