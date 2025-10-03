Laxe se incorpora a la lista de Lugares de Interés Cinematográfico

Vista de la playa de Laxe - EC

La Red de Lugares de Interés Cinematográfico continúa creciendo e incorpora hasta ocho nuevos espacios, entre ellos la localidad de Laxe. En el marco del IX Encuentro de Academias de Cine y Audiovisual de la Península, que se ha celebrado entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, las academias participantes acordaron en una iniciativa conjunta reconocer ocho nuevos espacios singulares por su valor patrimonial, histórico y simbólico en el ámbito audiovisual.

Entre ellos destaca la propuesta gallega con el municipio de Laxe, que ocupa un lugar central en el imaginario audiovisual gallego, ya que fue escenario de la serie ‘Mareas Vivas’, uno de los mayores fenómenos televisivos de Galicia en la década del 2000.

“Sus calles, puerto, playa y la vida cotidiana de sus gentes se convirtieron en un escenario reconocible y entrañable que conectaba la realidad de la costa con la ficción, dejando una profunda huella en la memoria colectiva”, señalan en un comunicado desde la Academia Galega do Audiovisual.

El alcalde de Laxe, Francisco Charlín, acudió a Ourense para recoger la placa de distinción como LIC Galicia 2025 y agradeció la distinción a la Academia y a los vecinos, “que siempre abrieron sus puertas y acompañaron las producciones que decidieron rodar en la localidad”.