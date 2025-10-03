Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Laxe se incorpora a la lista de Lugares de Interés Cinematográfico

La localidad forma parte del imaginario televiso gallego como escenario de la histórica serie ‘Mareas Vivas’

Efe
03/10/2025 23:47
Vista de la playa de Laxe
Vista de la playa de Laxe - EC

La Red de Lugares de Interés Cinematográfico continúa creciendo e incorpora hasta ocho nuevos espacios, entre ellos la localidad de Laxe. En el marco del IX Encuentro de Academias de Cine y Audiovisual de la Península, que se ha celebrado entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, las academias participantes acordaron en una iniciativa conjunta reconocer ocho nuevos espacios singulares por su valor patrimonial, histórico y simbólico en el ámbito audiovisual. 

Entre ellos destaca la propuesta gallega con el municipio de Laxe, que ocupa un lugar central en el imaginario audiovisual gallego, ya que fue escenario de la serie ‘Mareas Vivas’, uno de los mayores fenómenos televisivos de Galicia en la década del 2000. 

“Sus calles, puerto, playa y la vida cotidiana de sus gentes se convirtieron en un escenario reconocible y entrañable que conectaba la realidad de la costa con la ficción, dejando una profunda huella en la memoria colectiva”, señalan en un comunicado desde la Academia Galega do Audiovisual. 

El alcalde de Laxe, Francisco Charlín, acudió a Ourense para recoger la placa de distinción como LIC Galicia 2025 y agradeció la distinción a la Academia y a los vecinos, “que siempre abrieron sus puertas y acompañaron las producciones que decidieron rodar en la localidad”.

Te puede interesar

La reproducción del trolebús es el elemento central del parque

Abre el parque temático dedicado al autobús en el Rego da Balsa
Rosa Balsa Silveira
El acto de presentación se llevó a cabo ayer en las dependencias de la Casa da Cultura

El monte Faro vimiancés acogerá una prueba del Autonómico de Trial
Redacción
Parada de autobús en Fisterra

La Xunta amplía las plazas del bus que va de Fisterra a Cee a primera hora
Redacción
Foto de familia con buena parte de los asistentes al acto de reconocimiento al doctor César Alonso Cristóbal posando ante el centro de salud de Nantón | M.F.R.

Óscar Alonso Cristóbal se lleva de Nantón el cariño y el reconocimiento de sus pacientes
Manuel Froxán Rial