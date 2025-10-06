Carballo tendrá una nueva edición de Bercamel el 12 de octubre

Una pasada edición de Bercamel, en Carballo EC

Carballo prepara una nueva edición de su ya popular Bercamel, la feria de referencia en el sector de la apicultura gallega, que se celebrará el próximo domingo 12 de octubre. Además, la feria coincide con las fiestas de la Pilarica en el barrio do Chorís, por lo que la localidad tendrá una completa jornada dominical. La feria se celebrará en la Praza do Concello, coincidiendo con el primer mercado del mes de octubre en la localidad.

Esta será la cuarta edición, siendo ya un evento consolidado en la provincia y en toda Galicia dentro del sector de la apicultura. La feria de la miel está organizada un año más por la Asociación Galega de Apicultores (AGA) con la colaboración de la Concellería de Feiras e Mercados.

Según explica o delegado de AGA en la comarca, el carballés Víctor Tasende, desde las 09.00 hasta las 14.30 horas, todas las personas que se acerquen hasta los puestos de Bercamel descubrirán un amplio abanico de productos elaborados con miel, y este ano, además, podrán saborearlos, porque habrá dos catas de mieles gallegas a las 11.30 y a las 13.15 horas.

Como es habitual de otras ediciones pasadas, entre todas las personas que adquieran miel o cualquier otro de los productos derivados, se sortearán dos cestas.