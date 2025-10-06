Un Paso Máis prepara 9 talleres con herramientas para las familias

Por la derecha, Isabel García, Vanesa Martínez y Eva Canosa en la presentación Mar Casal

La agrupación deportiva Un Paso Máis presentó este lunes en el Casino de Carballo un nuevo ciclo de obradoiros dirigido a fortalecer las capacidades de las familias en la gestión del bienestar en el desarrollo de las habilidades para la vida diario de sus hijos con necesidades educativas.

La entidad destacó que este programa supone un nuevo avance en su compromiso, iniciado en el año 2014, de construír “unha comunidade máis inclusiva, máis solidaria e máis consciente das diferentes realidades que nos rodean”. La presidenta de la entidad, Vanesa Martínez, indicó que estos talleres servirán principalmente para dar herramientas prácticas a las familias que tienen que enfrentarse diariamente a las diferentes características de sus hijos, además de “fomentar o benestar emocional e social acompañando as familias que conviven coa discapacidade e dotándoas de recursos útiles para afrontar o día a día con serenidade e confianza”.

En total serán nueve obradoiros que comenzarán el próximo sábado 11 de octubre y finalizarán el 13 de junio. Se impartirán en las instalaciones del Casino el segundo sábado de cada mes, en horario de 10.00 a 13.00 horas. Están abiertos a todo el mundo, que deberán anotarse previamente. Tienen un coste de 5 euros por familia y habrá servicio de canguros para facilitar la conciliación. Desde la entidad agradecen la colaboración del Casino por cederles gratuitamente las instalaciones.

Durante las sesiones se abordarán temas muy diferentes, desde el autocuidado hasta la salud emocional de las familias, la alimentación saludable en la infancia, la promoción de la autonomía, el uso responsable de las pantallas y herramientas digitales, la gestión de conductas, el papel de la medicación, el tratamiento de miedos y fobias y la educación afectivo-sexual.

El ciclo abrirá con los autocuidados y remata con educación sexual. Desde Un Paso Máis subrayan que la iniciativa nace como “un espazo de aprendizaxe, de encontro e de esperanza”, donde las familias podrán compartir experiencias, adquirir nuevas estrategias y sentirse acompañadas. “Buscamos mellorar o clima familiar, fortalecer a resiliencia e contribuír a unha sociedade máis empática e máis xusta”, añadieron, además de poner de manifiesto la necesidad de este tipo de recursos para la vida diaria.