Unas 1.200 personas en las actividades culturales y deportivas de A Laracha

Actividades deportivas en A Laracha Raúl López

Casi 1.200 personas están anotadas en las actividades de la programación cultural y deportiva del Concello de A Laracha para este curso, que darán comienzo la próxima semana. Se trata del curso con más oferta, con un total de 33 disciplinas, con un récord de participación.

Al igual que en cursos anteriores, gimnasia de mantenimiento es la actividad con más inscritos, con 228, y está dirigida a todos los públicos. Para el público adulto también hubo mucha demanda en entrenamiento funcional, que es novedad este año, con 67 anotados.

En pilates hay 75, zumba 68 y tejido 51. Para los más jóvenes, Zumbea Kids fue la más demandada con 76 inscritos. El precio total por actividad es de 30 euros, aunque para los menores de edad y mayores de 65 años se reduce a la mitad, además de otras bonificaciones.