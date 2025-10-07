La Xunta prolonga la prealerta por escasez moderada de agua en los ríos Anllóns y Grande

Nivel del río Anllóns a su paso este martes por el centro carballés Mar Casal

La Xunta decidióeste martes mantener la prealerta por escasez moderada de agua en las cuencas de los ríos Anllóns y Grande, a tenor de la evolución de la situación en ambos sistemas. Así lo acordó la Oficina Técnica da Seca en su reunión semanal, en la que también se decidió ampliar la prealerta al sistema del río Verdugo junto a las rías de Vigo y Baiona así como al sistema Costa de Pontevedra.

La Oficina Técnica da Seca se reunió bajo la presidencia del director general de Augas de Galicia, Roi Fernández, y contó con la participación del gerente y otros cargos directivos del organismo hidráulico, representantes de Meteogalicia, de Protección Civil y de las consellerías de Sanidade y Medio Rural.

La evolución observada en el río Grande, en Camariñas (en prealerta desde el 7 de agosto) y en el Anllóns (en la misma situación desde el 23 de septiembre) aconseja mantener la prealerta al menos una semana más.

Además, las previsiones de Meteogalicia a corto plazo apuntan a que no se esperan precipitaciones de importancia a corto plazo y que el mes de octubre en su conjunto cerrará con valores por debajo de la media. En su conjunto, la situación de prealerta por escasez moderada de agua implica la realización de un seguimiento intensivo de la situación meteorológica y los niveles de ríos y embalses de los sistemas afectados de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, así como de las posibles incidencias que se detecten. De hecho, los concellos en esta situación tienen la obligación de comunicar a Augas de Galicia sus datos diarios de caudales de consumo.

En concreto, los concellos afectados por esta situación en la Costa da Morte son: Cabana, Camariñas, Laxe, Muxía, Vimianzo e Zas, de la UTE río Grande; y Arteixo, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica, Ponteceso e Tordoia, incluidos en la UTE río Anllóns. En estos municipios se recomienda a la población realizar un consumo lo más responsable posible del agua, evitando las actividades que más consumo generen.