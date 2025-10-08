Coristanco es de los concellos gallegos que menos tarda en pagar sus facturas

El alcalde de Coristanco, Juan García, en una sesión del pleno municipal Archivo

El Concello de Coristanco es de los concellos gallegos que menos tarda en pagar a sus proveedores. En el segundo trimestre del ejercicio, el consistorio pagó sus facturas en un plazo medio de 1,41 días, según los datos facilitados al Ministerio de Hacienda, siendo el más puntual de la Costa da Morte y uno de los diez ayuntamientos mejores pagadores de toda la comunidad.

El coristanqués es un ejemplo destacado de recuperación económica. De ser uno de los municipios más morosos de Galicia y verse obligado a solicitar fondos del Estado para pagar sus deudas y a aplicar un plan de ajuste, este ayuntamiento bergantiñán ha pasado a no deber dinero a los bancos y cerrar prácticamente todos los trimestres sin facturas pendientes. Fue este el caso del último año y medio, si bien en el segundo trimestre del que se dio cuenta en junio, solo tenía pendiente de pago poco más de 14.000 euros de facturas recién presentadas.

Esta solidez económica ha permitido a Coristanco no solo destacar por ser un buen pagador, sino por su nivel de inversión. Así, como se publicó en estas mismas páginas hace unos meses, el Concello coristanqués fue en 2024 uno de los pocos consistorios gallegos que superó la barrera de los tres millones de euros en inversión real, alcanzando un total 3.027.995,70, una cifra que lo coloca al nivel de municipios como Betanzos, Ferrol, Teo o O Porriño, todos ellos con una población muy superior. Esto permite que encabece la lista local de los que más invierte por habitante: 527,15 euros.

Esa capacidad inversora es especialmente destacable teniendo en cuenta que se trata de un ayuntamiento eminentemente rural, con un presupuesto más limitado que el de muchos de los municipios que lo acompañan en esa franja de inversión.

Buena situación comarcal

Si bien Coristanco es un ejemplo destacado por su progresiva mejora económica, lo cierto es que la mayoría de los ayuntamientos de la Costa da Morte destacan por ser buenos pagadores, salvo algunas excepciones. Cabana también está entre los diez ayuntamientos gallegos que menos tarda en pagar por los servicios contratados con sus proveedores, con un período medio de pago de 1,49 días. De hecho, el Concello cabanés cerró el pasado trimestre con solo mil euros pendientes de abono fuera del plazo legal de 30 días.

Asimismo, la mayoría de los proveedores de Dumbría tardan una media de 2,7 días en cobrar; los de Corcubión reciben el dinero por sus servicios en un plazo medio de 4,36 días; los de A Laracha en 6,86 días de media y los de Vimianzo en 7,81 días. Otros siete concellos tardan un poco más, pero se mantienen dentro del plazo legal de pago. Son Camariñas (24,45); Carballo (27,76); Cee (19,19); Laxe (29,66); Zas (17,03) y Ponteceso (21,48). Éste último también es un caso a destacar, ya que el Concello pontecesán ha logrado reducir mucho el período medio de pago al cancelar la deuda que mantenía con varios proveedores.

Dos años ha tomado al gobierno local poner al día sus cuentas y dejar de ser uno de los municipios más morosos de Galicia. Durante el mandato anterior, la acumulación de facturas impagadas generó un lastre financiero que dificultó la ejecución de nuevas inversiones para el nuevo gobierno municipal. De hecho, en pasado año el Concello encargó una auditoría externa para analizar el volumen de deuda contraída con proveedores, descubriendo que las facturas pendientes superaban el millón de euros y que algunas empresas llevaban hasta 425 días esperando el pago.

Desde entonces, el gobierno local ha hecho un esfuerzo por ponerse al día e ir reduciendo poco a poco la deuda con las empresas, sobre todo las más antiguas. Ahora, según los últimos datos que figuran en Hacienda, las facturas más antiguas que el Concello tiene por pagar tienen unos 39 días y las que canceló en el último trimestre lo hizo en unos cuatro días.

Como se indicó anteriormente, hay excepciones a esta buena situación comarcal. La principal es Santa Comba que, si bien ha mejorado sus datos, aún tarda en pagar una media de 83,34 días. Un plazo similar necesitan los proveedores del Concello de Malpica para cobrar (83,12), mientras que en Cerceda tardan 67,12 días de media, en Fisterra 56,08 y en Mazaricos 48,08 días.