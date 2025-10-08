El Concello convoca el primer concurso fotográfico ‘Malpica, natureza en olladas’

Cartel del concurso fotográfico de Malpica Cedida

El Concello de Malpica convoca el primer concurso de fotografía ‘Malpica, natureza en olladas’, con el objetivo de poner en valor la riqueza patrimonial, natural y cultural del municipio.

Las trece fotografías ganadoras formarán parte del calendario municipal de 2026, con una imagen para la portada y el resto para cada mes del año. El concurso establece un primer premio de 200 euros, para la portada del calendario, y otros doce premios de 60 euros para las imágenes mensuales.

En cuanto a la temática, deben ser lugares reconocibles de Malpica, como paisajes y monumentos naturales, arquitectura y patrimonio cultural, plazas, objetos o lugares emblemáticos. Se recomienda el encuadre horizontal e imágenes de alta calidad para impresión.

El plazo de presentación permanecerá abierto desde la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) hasta el 14 de noviembre a las 23.59 horas. Las personas interesadas en participar deberán enviar las imágenes al correo electrónico turismo@malpicadebergantinos.es, haciendo constar su nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección completa, teléfono y correo electrónico, así como un pequeño texto explicativo sobre la fotografía.

El fallo del jurado se hará público antes del 21 de noviembre en las redes sociales y en la web municipal.