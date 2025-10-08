Intenso fin de semana del FIOT con 13 nuevas propuestas

Uno de los últimos espectáculos del FIOT en Carballo Raúl López Molina

El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo encara su tercera semana con una intensa actividad que suman un total de 13 propuestas, entre representaciones y actividades paralelas. Para abrir boca, la compañía Chicharrón Circo Flamenco visita por primera vez el certamen, con el estreno en Galicia ‘Empaque’, un viaje emocional que entrelaza circo, flamenco y humor, que podrá verse esta noche (21.00 horas) en el Pazo da Cultura.

El domingo 12 regresa al festival El Patio Teatro con su última creación, ‘Entrañas’, una deliciosa, sofisticada y conmovedora pieza de teatro de objetos que explora el propio cuerpo. Será a partir de las 20.00 hora en el Pazo.

Por su parte, la Rúa dos Contos continúa con dos nuevos espectáculos: ‘Ta de ser’, de Afundin Jamallos, este viernes a las 23.00 horas en O Patacón; y ‘Aquí... Supercentráu’, de Joaquín Pajarón, el sábado día 11 en el mercado municipal a la misma hora. Además, en colaboración con Circo a Escena, la compañía vasca GANSO &Cía. aterriza en el Teatro de Rúa este viernes para deleitar al público de todas las edades con ‘Welcome & Sorry’, una loca revisión de Shakespeare en clave de comedia gestual y clown contemporáneo. Será en la Praza do Concello a las 19.30 horas.

Paralelamente, la programación de sala pisa fuerte este fin de semana con el estreno en Galicia de ‘Adolescencia infinita’, de Pont Flotant, que se podrá ver mañana a las 21.00 horas en el Pazo, además del descubrimiento del mundo mágico de máscaras, actores y muñecos de la compañía Campi Qui Pugui, que presentará ‘Matres’ el sábado (20.00 horas). También el sábado, antes de la presentación de ‘Matres’, se entregará el premio Xograresa de Outono 2025 a Areta Bolado, de la compañía A Panadaría.

El mismo sábado 11 una de las agrupaciones referentes de la escena contemporánea española, Titzina, regresará al FIOT para presentar la lectura dramatizada de su nuevo espectáculo en ciernes, de la mano de sus creadores Diego Lorca y Pako Merino. Será una actividad abierta a todo el público, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Será a las 12.00 horas en el salón social del Pazo da Cultura. En el Pazo también se pueden contemplar las dos exposiciones del festival, ‘Zoom FiOT’ y ‘Xesto’, de Noelia Paz.