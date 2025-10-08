La Diputación destaca el compromiso de Galopín con la innovación y la sostenibilidad

Visita a Galopín de las diputadas provinciales, este miércoles IAGO LOPEZ

La séptima edición de los premios PEL, con los que la Diputación de A Coruña pone en valor diversas iniciativas empresariales, tuvo el pasado mes de junio entre sus galardonados a Galopín Playgrounds. La empresa cercedense recibió uno de los accésit por su trayectoria e impacto en la creación de espacios de juego públicos, inclusivos y sostenibles.

Por ello, las diputadas provinciales de Emprego, Industria e Medio Ambiente, Rosa Ana García, y Medio Rural, Cristina Capelán, se acercaron este miércoles hasta el polígono de O Acevedo (Cerceda) para conocer de primera mano la actividad de Galopín. Las diputadas fueron recibidas por Daniel Pardo, responsable internacional de Galopín, y recorrieron las instalaciones acompañadas de Daniel Carbajal, arquitecto responsable de proyectos; y Marta Herva, directora general de Gefico.

El recorrido permitió conocer en detalle los procesos de diseño, montaje, transformación de metal y madera, así como los espacios en los que trabaja el equipo de arquitectura y diseño. Rosa Ana García destacó el valor añadido del proyecto empresarial por su capacidad de adaptación a un mercado en constante evolución, contribuyendo a la transformación de los espacios públicos de forma creativa, segura y accesible. También puso en valor la dimensión internacional de la compañía, su apuesta por el talento multidisciplinar y su compromiso con el territorio.

“Galopín es un ejemplo claro del tipo de empresas que queremos apoyar con los premios PEL: innovadoras, comprometidas con el entorno y capaces de crecer desde Galicia hacia el mundo”, afirmó Rosa Ana García. Añadió que la trayectoria de Galopín “demuestra que es posible crear empleo y crear productos de calidad que, desde aquí, tienen demanda en todo el mundo”.

Así, los parques infantiles diseñados y construidos desde Cerceda por Galopín llegan a lugares tan distantes como la Polinesia o México, explicaron los responsables de la empresa.

La compañía ha recibido diversos premios internacionales por su respeto al medio ambiente, su apuesta por el I+D+i y la pedagogía en sus proyectos infantiles. La visita de las diputadas finalizó con un saludo a representantes del personal y una reunión en la que se abordaron las diferentes líneas de ayuda del PEL provincial. La firma cuenta con más de 25 años de experiencia en el diseño y la fabricación de parques infantiles y biosaludables.