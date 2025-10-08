Uno de los conciertos del festival Live in Cances IG

La asociación cultural San Campio de Cances (Carballo) acaba de publicar un disco con ocho grupos locales para conmemorar su 25 aniversario. El próximo 15 de octubre cumplirá el cuarto de siglo y desde entonces las cosas han cambiado mucho en la entidad, tal como explica su presidente, Fran Méndez. Los grupos que participaron en la grabación son The Cerne, Aquilon, Versión Imposible, Tu Futura Ex mujer, Lowcos, Thrust & Music, Paracetafolk y Cantareiras de Cances.

Este sábado se presenta el disco en el Casino de Carballo (21.30 horas), con actuaciones en directo de todos los participantes en el disco. Fran Méndez recuerda que como fueron los inicios de la entidad hace 25 años, cuando ni siquiera tenían un local y utilizan de forma esporádica una pequeña aula de las antiguas escuelas unitarias de Cances. En la planta alta de encontraban las que habían sido las viviendas de los maestros, que con el paso del tiempo fueron rehabilitando y las convirtieron en dos locales de ensayo.

“O principio soamente as utilizábamos para algún ensaio esporádico para matar o gusanillo, pero co paso do tempo varios grupos de Carballo pedironos poder vir a ensaiar nos locais”, recuerdan desde la entidad cultural. A lo largo de estos 25 años fueron muchos los grupos que pasaron por eses locales, que en la actualidad utilizan siete. Uno de ellos, que antes había sido la cocina de las viviendas, fue acondicionado como local de grabación, contando con la colaboración del Concello de Carballo en su equipamiento.

A partir de entonces distintos grupos pudieron grabar allí sus maquetas, además de realizar los ensayos, por lo que surgió idea de sacar un disco con todos ellos. Las grabaciones se realizaron entre los meses de febrero y julio de este, y el proceso culminó con la realización de las copias del disco en septiembre, que ahora están a la venta a 5 euros.

El disco se llama “Live in Cances”, en honor al mítico festival que cumple ya 18 años. Durante este tiempo se dieron a conocer diferentes agrupaciones de la zona, que ahora han colaborado en el disco. Desde la entidad quieren agradecer la colaboración de todos los que lo han hecho posible con distintas aportaciones.

El disco cuenta con cinco temas de pop y rock y otros cinco de música tradicional. Además, en el año de homenaje a las cantareiras, la entidad quiso hacer un guiño a las cantareiras de la agrupación San Campio, que aportan tres canciones al disco en la que fue su primera grabación. Para la asociación es todo un “logro e orgullo” haber conseguido hacer realidad este sueño. Además de agradecer el apoyo de todos los grupos, del Concello y del Casino de Carballo, destacan el trabajo de Xaime Regueiro, Álex Pardiñas, Guillermo Mato y Miguel Calvos para hacer posible el disco.