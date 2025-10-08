Rodrigo Costoya presentando su último libro IG

La librería Clarión de Carballo acoge mañana viernes un Encontro Literario con tres de los autores gallegos que cuentan con más seguidores en la actualidad: Pedro Feijoo, Rodrigo Costoya y Rober Cagiao. Pedro Feijoo está arrasando con ‘Onde nacen as bestas’, también en su versión en español, con dos editoriales diferentes.

Por su parte, Rodrigo Costoya, con su historia ‘O século do milagre’, se traslada al momento clave que se están viviendo en la actualidad en Santiago de Compostela, con cientos de miles de peregrinos que llegan cada año a la catedral. La editorial Pámies, especializada en novela histórica, apostó por la obra en dos lenguas, siendo todo un acierto.

Rober Cagiao también cuenta con su obra ‘Dama de Anboto’ en los dos idiomas, llegando igualmente a nuevos lectores, tras la larga saga de novelas policiacas que lo dio a conocer, con gran éxito y miles de ejemplares vendidos tanto en papel como en libro digital. Los tres autores firmarán ejemplares en el encuentro, a las 19.30 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo