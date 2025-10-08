Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Encuentro literario en la librería Clarión con Pedro Feijoo, Rodrigo Costoya y Rober Cagiao

Los autores gallegos firmarán ejemplares en el establecimiento carballés 

Redacción
08/10/2025 22:40
Rodrigo Costoya presentando su último libro
Rodrigo Costoya presentando su último libro
IG

La librería Clarión de Carballo acoge mañana viernes un Encontro Literario con tres de los autores gallegos que cuentan con más seguidores en la actualidad: Pedro Feijoo, Rodrigo Costoya y Rober Cagiao. Pedro Feijoo está arrasando con ‘Onde nacen as bestas’, también en su versión en español, con dos editoriales diferentes.

 Por su parte, Rodrigo Costoya, con su historia ‘O século do milagre’, se traslada al momento clave que se están viviendo en la actualidad en Santiago de Compostela, con cientos de miles de peregrinos que llegan cada año a la catedral. La editorial Pámies, especializada en novela histórica, apostó por la obra en dos lenguas, siendo todo un acierto.

 Rober Cagiao también cuenta con su obra ‘Dama de Anboto’ en los dos idiomas, llegando igualmente a nuevos lectores, tras la larga saga de novelas policiacas que lo dio a conocer, con gran éxito y miles de ejemplares vendidos tanto en papel como en libro digital. Los tres autores firmarán ejemplares en el encuentro, a las 19.30 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo

Te puede interesar

El alcalde de Coristanco, Juan García, en una sesión del pleno municipal

Coristanco es de los concellos gallegos que menos tarda en pagar sus facturas
A. Pérez Cavolo
Una de las obras expuestas en el Bela Fisterra que viaja a Alemania

Remata la Ruta dos Peixes e dos Faros de RetoqueRetro
Redacción
Comida de O Quinteiro en la pasada edición

O Quinteiro prepara una jornada festiva para el día 18 en Buño
Redacción
La imagen de la nueva asociación de Corme

Nace en Corme una nueva entidad cultural que se encargará de las fiestas locales
Redacción