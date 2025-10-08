Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Nace en Corme una nueva entidad cultural que se encargará de las fiestas locales

Petón da Ghaivota, con Carlos Abelenda y 
 Drewkorme al frente, se presenta el viernes

Redacción
08/10/2025 22:47
La imagen de la nueva asociación de Corme
La imagen de la nueva asociación de Corme
IG

La localidad de Corme Porto (Ponteceso) cuenta con una nueva entidad cultural, la Asociación Petón da Ghaivota, con Carlos Abelenda y Andrés García más conocido como Drewkorme, a la cabeza. Entre sus principales objetivos se encuentra dinamizar Corme Porto, ya que, indican, “consideramos que ou alguén tomaba a iniciativa ou Corme acababa de morrer paulatinamente, como ben pode observar calquera”.

 Así, desde la nueva entidad hacen un llamamiento a todos los vecinos y al tejido asociativo para “facer comunidade”, que es tarea de todos. La asociación se hará cargo de organizar las fiestas populares (el Carmen, San Roque y Remedios), con riesgo de desaparecer en los últimos tiempos, así como otro tipo de actividades culturales que se irán dando a conocer. 

Desde Petón da Ghaivota también quieren agradecer a las personas que ya se hicieron socias en menos de un mes de vida de la entidad, con una página en Facebook e Instagram, y al Gobierno municipal por su buena disposición a colaborar. Este viernes habrá una presentación de la entidad en la Cofradía de Corme, a las 20.00 horas. 

Te puede interesar

El alcalde de Coristanco, Juan García, en una sesión del pleno municipal

Coristanco es de los concellos gallegos que menos tarda en pagar sus facturas
A. Pérez Cavolo
Una de las obras expuestas en el Bela Fisterra que viaja a Alemania

Remata la Ruta dos Peixes e dos Faros de RetoqueRetro
Redacción
Comida de O Quinteiro en la pasada edición

O Quinteiro prepara una jornada festiva para el día 18 en Buño
Redacción
Rodrigo Costoya presentando su último libro

Encuentro literario en la librería Clarión con Pedro Feijoo, Rodrigo Costoya y Rober Cagiao
Redacción