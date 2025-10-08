La imagen de la nueva asociación de Corme IG

La localidad de Corme Porto (Ponteceso) cuenta con una nueva entidad cultural, la Asociación Petón da Ghaivota, con Carlos Abelenda y Andrés García más conocido como Drewkorme, a la cabeza. Entre sus principales objetivos se encuentra dinamizar Corme Porto, ya que, indican, “consideramos que ou alguén tomaba a iniciativa ou Corme acababa de morrer paulatinamente, como ben pode observar calquera”.

Así, desde la nueva entidad hacen un llamamiento a todos los vecinos y al tejido asociativo para “facer comunidade”, que es tarea de todos. La asociación se hará cargo de organizar las fiestas populares (el Carmen, San Roque y Remedios), con riesgo de desaparecer en los últimos tiempos, así como otro tipo de actividades culturales que se irán dando a conocer.

Desde Petón da Ghaivota también quieren agradecer a las personas que ya se hicieron socias en menos de un mes de vida de la entidad, con una página en Facebook e Instagram, y al Gobierno municipal por su buena disposición a colaborar. Este viernes habrá una presentación de la entidad en la Cofradía de Corme, a las 20.00 horas.