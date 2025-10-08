Comida de O Quinteiro en la pasada edición Raúl López Molina

La asociación O Quinteiro de Buño prepara una jornada festiva para el próximo sábado 18 de octubre con el Quinteirofest. A primera hora habrá una Andaina popular, gratuita, aunque habrá que anotarse previamente. Para reponer fuerzas habrá una comida posterior (14.30 horas) para la que también hay que apuntarse. El precio será de 20 euros, sin incluir la bebida.

Antes habrá sesión vermú con Laura Añón, JJ Compota y Ángel Sevilla. Después de la comida también volverá la música con Tardeo a cargo de Laura Añón y dj Gobas. Habrá un puesto de salchichas y cervezas internacionales a la venta.

También el mismo día 18 por la tarde están previsto cuatro talleres simultáneos en el colegio Joaquín Rodríguez de Buño, con motivo del Día Internacional da Muller Rural. Habrá un obradoiro de elaboración de jabones artesanales, de cuero, otro de cuero, otro de elaboración de piezas de barro y otro de macramé.