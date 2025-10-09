La identificación de las setas en una edición anterior IG

El Concello larachés organiza una nueva jornada micológica ‘As setas da Laracha’. La cita se repite todos los años para acercar a la vecindad al mundo de la micología, aprender a reconocer distintas variedades y disfrutar del patrimonio natural que envuelve la zona. Esta edición número 12 será el sábado 25 de octubre.

Constará de una salida guiada al monte para la recolección de setas por la mañana y, por la tarde, un taller práctico de identificación y clasificación de los ejemplares recolectados, a cargo de Raquel Poncini y Pablo Cuadrado, dos especialistas que llevan años colaborando con este programa municipal. El punto de encuentro será el área recreativa de Gabenlle, a las 10.00 horas, para realizar la salida al monte y, ya por la tarde, a las 17.30 horas, se desarrollará el obradoiro de clasificación en la Casa da Cultura larachesa.

La inscripción, que es gratuita, se abrirá el lunes 13 de octubre, de forma presencial y online, con preferencia los empadronados en este municipio. También en Carballo la asociación Lumieira prepara sus habituales jornadas micológicas, que serán el fin de semana del 18 y del 25 de octubre.