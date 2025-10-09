Fran Carreira, uno de los participantes IG

La Diputación prepara las XXI jornadas de su ciclo ‘A Cultura é un dereito’ bajo el título ‘Cultura para todas: acceso e inclusión nas actividades culturais’, que llegarán a las localidades de Carballo, Santiago y Betanzos. En la capital de Bergantiños cita será el jueves 23 de octubre. “La cultura es un derecho”, explican los programadores, “y como tal, debe ser accesible para todas las personas”.

Por ello, añaden, “se están dando pasos importantes, pero todavía insuficientes, debido al desconocimiento sobre las barreras que existen en los proyectos y espacios culturales, y sobre las medidas de accesibilidad aplicables para reducir o eliminar esas barreras”. En esta propuesta se darán a conocer, con un enfoque práctico y útil, las medidas que se pueden adoptar para acercar la cultura a todas las personas. Habrá mesas formativas impartidas por tres profesionales con amplia experiencia en la materia y en su exposición en formaciones.

Destaca Aitana García, técnica especialista en accesibilidad cognitiva y sensorial en la Federación Autismo Galicia; Fran Carreira, arquitecto en silla de ruedas, que ofrecerá una visión técnica y vital sobre la accesibilidad; y Rubén Capelán, que aportará su visión como gestor cultural especializado en accesibilidad cultural, consultor y técnico de accesibilidad auditiva. Capelán lleva 15 años vinculado a la música y al asociacionismo cultural.

Las jornadas comenzarán a las 16.00 horas con la presentación, para continuar con las mesas formativas. Primero, Rubén Capelán con ‘Introducción a la accesibilidad cultural: barreras y medidas’; después, ‘Accesibilidad cognitiva y sensorial: mejoras para la comprensión del entorno’, de Aitana García; y, por último: ‘Accesibilidad en los espacios: barreras físicas y soluciones’, por Fran Carreira. A las 18.30 comenzará la exposición de casos prácticos. Las jornadas serán abiertas y gratuitas, aunque hay que anotarse previamente.