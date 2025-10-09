Uno de los puestos de la feria en Carballo Mar Casal

Buen ambiente este jueves en la feria de Carballo, favorecida por la buena climatología. Como es habitual en los últimos mercados, los productos otoñales son lo más llamativo, como las castañas, nueces o miel, que conviven con los puestos habituales de frutas y verduras, también de la época. Las nabizas son otro de los reclamos.

También en Vimianzo hubo su habitual mercado semanal este jueves, con buen ambiente igualmente al acompañar la climatología.