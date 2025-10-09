Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Los productos otoñales llenan la feria de Carballo

Buen ambiente este jueves, al que acompañó el buen tiempo

Redacción
09/10/2025 21:27
Uno de los puestos de la feria en Carballo
Uno de los puestos de la feria en Carballo
Mar Casal

Buen ambiente este jueves en la feria de Carballo, favorecida por la buena climatología. Como es habitual en los últimos mercados, los productos otoñales son lo más llamativo, como las castañas, nueces o miel, que conviven con los puestos habituales de frutas y verduras, también de la época. Las nabizas son otro de los reclamos.

También en Vimianzo hubo su habitual mercado semanal este jueves, con buen ambiente igualmente al acompañar la climatología. 

Te puede interesar

Un momento del espectáculo de Chicharrón este jueves

Circo y flamenco abren un intenso fin de semana de FIOT
Redacción
Fran Carreira, uno de los participantes

El acceso a la cultura y la eliminación de barreras, a debate en Carballo
Redacción
Cartel de

A Laracha celebra la 12ª edición de su jornada micológica el próximo día 25
Natalia Serrano
La identificación de las setas en una edición anterior

A Laracha prepara su jornada micológica para el 25 de octubre
Redacción