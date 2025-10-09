Circo y flamenco abren un intenso fin de semana de FIOT

Un momento del espectáculo de Chicharrón este jueves Mar Casal

Circo, flamenco y malabares protagonizaron el espectáculo ‘Empaque’ ayer en el Pazo da Cultura, dentro del ciclo OTNI (Objeto Teatral no Identificado) del Festival Internacional Outno de Teatro (FIOT) de Carballo. El coreógrafo Germán J. López Galván sorprendió al público con un lenguaje propio fusionando algo impensable, circo y flamenco, combinado con grandes dosis de humor para hablar sobre identidad y raíz.

Con un lenguaje contemporáneo, la compañía andaluza Chicharrón Circo Flamenco supo mezclar malabares, cante, ritmos y palabra para formular una pregunta universal, sin respuesta muchas veces al desconocer quienes somos. ‘Empaque’ se estrenó ayer en Galicia y el domingo habrá una nueva función del ciclo OTNI: ‘Entrañas’, de El Patio Teatro, que regresa al festival carballés con una conmovedora pieza de teatro de objetos que explora el propio cuerpo.

Esta noche llega otro estreno en Galicia dentro de la programación de sala, ‘Adolescencia infinita’, de la compañía valenciana Pont Flotant, con una trayectoria de 25 años. A través del humor, de la ironía y la ternura, música en directo y mucha horma adolescente, con energía de fiesta, lloros y gritos, se pone el foco en este proceso vital lleno de luces y sombras. Será a las 21.00 horas en el Pazo da Cultura.

Para animar la tarde habrá un nuevo espectáculo en el Teatro de Rúa, con GANSO & Cía (País Vasco) y su ‘Welcome & Sorry’. Se trata de una comedia gestual en clave de clown que parodia la obra de Shakespeare. Será a partir de las 19.30 horas en la Praza do Concello. Y después del espectáculo de sala llega otra nueva función en la Rúa dos Contos, ‘Tá de ser’, de Afundín Jamallos, en O Patacón (23.00 horas). Mañana sábado a la misma hora en el mercado municipal será el turno de ‘Aquí... Supercentráu', de Joaquín Pajarón.

Por otra parte, mañana regresará a Carballo una de las formaciones referentes de la escena contemporánea española, Titzina, para presentar la lectura dramatizada de su nuevo espectáculo en ciernes, de la mano de sus creadores Diego Lorca y Pako Merino, en una actividad abierta a todos los públicos, libre y con entrada gratuita hasta completar aforo (12.00 horas en el Pazo da Cultura). La intensa actividad alrededor del FIOT sigue todo el fin de semana.