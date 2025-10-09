Mi cuenta

Bergantiños

El chef Manolo Costiña, en una cata en Argentina

La Xunta impulsa la cocina gallega en el país sudamericano con varias iniciativas 

Redacción
09/10/2025 21:03
La Xunta impulsa la cocina gallega en Argentina con la iniciativa Saborea Galicia Calidade. Ayer hubo la primera cata dirigida por el chef Manolo Costiña, de O Retiro da Costiña, de Santa Comba, acompañado del conselleiro de Emprego, Comercio y Emigración, José González; el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda; y por el delegado de la Xunta en Argentina, Alejandro López Dobarro,

El acto se llevó a cabo en el hotel Grand Brizo de Buenos Aires, con el fin de poner en valor el buen hacer de la cocina gallega delante de medios especializados, compradores del sector y referentes locales de la cocina. La iniciativa incluye también conciertos de artistas gallegos, Baiuca y Luz Casal. 

