El chef Manolo Costiña, en una cata en Argentina

La cata impulsada por la Xunta en Argentina Cedida

La Xunta impulsa la cocina gallega en Argentina con la iniciativa Saborea Galicia Calidade. Ayer hubo la primera cata dirigida por el chef Manolo Costiña, de O Retiro da Costiña, de Santa Comba, acompañado del conselleiro de Emprego, Comercio y Emigración, José González; el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda; y por el delegado de la Xunta en Argentina, Alejandro López Dobarro,

El acto se llevó a cabo en el hotel Grand Brizo de Buenos Aires, con el fin de poner en valor el buen hacer de la cocina gallega delante de medios especializados, compradores del sector y referentes locales de la cocina. La iniciativa incluye también conciertos de artistas gallegos, Baiuca y Luz Casal.