Incendio en un garaje de Carballo y en un tractor en Coristanco

Los bomberos acudieron a extinguir un incendio en Bértoa Bombeiros

Los bomberos del parque provincial de Carballo acudieron este miércoles a dos avisos por sendos incendios en un tractor en Coristanco y en un garaje en Carballo.

A las 20.14 horas el 112 Galicia pasaba aviso a los bomberos de un incendio en el garaje de una vivienda unifamiliar en Queo de Arriba (Bértoa), indicando que había personas en el interior de la vivienda. Una vez en el lugar, los bomberos comprobaron que las personas se encontraban en la primera planta de la casa, pero en una zona segura, ya que tenían una terraza trasera muy amplia.

Según explicaron los bomberos, el fuego se originó en una esquina del garaje y cerca del portalón de la entrada, en la zona donde estaban situados los cuadros eléctricos. Tras extinguir las llamas realizaron una ventilación forzada, ya que se acumuló abundante humo tanto en el garaje como en el cañón de la escalera.

Los residentes no se vieron afectados, ya que tenían la puerta de acceso a las escaleras cerrada.

Por otro lado, a las 13.16 horas los bomberos fueron alertados de un incendio en un tractor en la carretera que comunica Verdes con Cereo, en Coristanco. Cuando llegaron al lugar ya un miembro de Protección Civil de Coristanco había extinguido el fuego, por lo que los bomberos continuaron los trabajos de extinción y enfriamiento, para lo cual emplearon agua a presión y espuma.

Incendio de un tractor en Coristanco Bombeiros

El tractor no llegó a arder por completo, pero quedó muy dañado. Según el propietario, iba circulando con una carga de arena y el tractor comenzó a arder. Por fortuna no hubo que lamentar daños personales.

Na intervención colaborou unha patrulla da Policía Local, un Policía fora de servizo e tamén o SMPC Carballo e a Garda Civil. Urxencias Médicas desprazou unha ambulancia de SVB pero non tivo que intervir.

***Adxuntamos imaxes das intervenc