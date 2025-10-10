Una de las actividades en familia en las Escolas do Xardín IG

Las Concellarías de Igualdade y Normalización Lingüística de Carballo acaban de presentar un nuevo programa, ‘De landras a carballos’, un proyecto de sensibilización y acompañamiento a las familias, que reúne diversas propuestas lúdicas pensadas para favorecer el crecimiento personal y comunitario desde el respeto, la empatía y la igualdad.

Las actividades se llevarán a cabo en este último trimestre en las Escolas do Xardín Agra de Caldas. La primera será próximo 17 de octubre, ‘Emocións en Movementos, un obradoiro práctico impartido por la educadora social y terapeuta de danza Laura Martínez Rey, pensado para compartir en familia diversas técnicas e dinámicas de respiración y movimiento a través de la creatividad.

Está dirigido a los niños de hasta 7 años La siguiente será el 21 de noviembre, ‘Bolboretas’, dirigido a niños a partir de 8 años. Se trata de un espectáculo de narración oral a cargo de Sole Felloza. Para finalizar, el 19 de diciembre será la última propuesta, ‘Xogando sen etiquetas’, pensada para los niños de hasta 7 años. Laura Martínez propone una reflexión acerca de la elección de los juegos, sin estereotipos sexistas.