Bergantiños

Concurrido Encontro Literario en la librería Clarión de Carballo

Los autores Pedro Feijoo, Rodrigo Costoya y Rober Cagiao firmaron sus ejemplares

Redacción
10/10/2025 23:04
Encontro Literario este viernes en la librería Clarión de Carballo
Mar Casal

La librería Clarión de Carballo acogió ayer un Encontro Literario muy concurrido, con tres grandes de la literatura en Galicia. Pedro Feijoo, Rodrigo Costoya y Rober Cagiao fueron los tres protagonistas de la tarde, abundando sobre sus respectivas obras y el momento que está viviendo la literatura en nuestro país. Además, destacaron las dificultades que todavía existen para publicar obras en gallego. 

Pedro Feijoo está arrasando con ‘Onde nacen as bestas’, al igual que sus compañeros Rodrigo Costoya, con ‘O século do milagre’ y Rober Cagiao, con ‘A dama de Anboto’, los tres en gallego y castellano. Los tres autores firmaron ejemplares y departieron con su público. 

