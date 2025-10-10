Integro culmina el proyecto 'Da horta á cociña' con tres talleres prácticos

Dos mujeres en el proyecto 'Da horta á cociña' Cedida

La asociación Íntegro clausura la próxima semana el proyecto ‘Da horta á cociña’ con una jornada de puertas abiertas en la que se podrá comprobar el éxito de la iniciativa, que apuesta por la colaboración entre las personas mayores de 55 años y los jóvenes menores de 35 con el fin de fomentar un aprendizaje mutuo y ofrecer nuevas oportunidades de futuro a la juventud del rural.

El programa piloto comenzó en el pasado mes de abril, vinculado al plan Talento Intergeneracional de la Xunta, dentro de los fondos NextGeneration de la Unión Europea. El proyecto giró alrededor de tres actividades principales: Cultivando Sabiduría, con técnicas de la agricultura tradicional; Cocinando Juntos, compartiendo recetas saludables; y Tejiendo Conexiones, en una apuesta por preservar las técnicas del tejido y de los telares.

Para culminarlo, la sede de Íntegro se convertirá el próximo viernes en un espacio de encuentro intergeneracional, fomentando la participación comunitaria, la transmisión de saberes tradicionales y el intercambio de experiencias vitales, combinando actividades de horticultura, cocina y artesanía. Para el presidente de Íntegro, Adolfo López Baña, este plan piloto es “unha forma de crear comunidade, aprender uns dos outros e construír un futuro máis sostible e inclusivo”. Los asistentes a la clausura podrán participar en tres obradoiros prácticos: de sementeiros, de cocina y de calceta. Son gratuitos, pero hay que inscribirse.