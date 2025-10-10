Un grupo de exalumnos celebra los 50 años del antiguo Bachiller en el IES Alfredo Brañas

Los cinco exalumnos que preparan el acto Cedida

Un grupo de exalumnos del instituto Alfredo Brañas de Carballo quiere conmemorar los 50 años de la implantación del antiguo Bachiller conocido como BUP en el centro, que fue en el año 1975-1976. Cinco de los antiguos estudiantes se reunieron para comenzar los preparativos del encuentro, que culminará el próximo 25 de octubre. Son Fernando Couto, Xan Gómez, Perfecto Rial, Jesús Manuel Pallas y José Ramón Cameán, de diferentes concellos de la comarca.

Los cinco organizadores, junto con otros 236 alumnos de toda la zona empezaron BUP en septiembre del año 1975 en el instituto carballés, un hito para la época, ya que hasta entonces había que desplazarse a Santiago o A Coruña para realizar estos estudios. La conmemoración comenzará con una visita guiada por el instituto a cargo de la directora actual, Mónica Mariño, y seguirá con una recepción a todos los participantes en el restaurante Punta del Este, donde habrá una comida a continuación.

En el acto se recordará aquella etapa y se entregará un detalle a los asistentes. Las personas que deseen acudir todavía pueden anotarse hasta el próximo 17 de octubre. Pueden hacerlo a través de los teléfonos 630 886 703 o 609 56 35 35.