El bar Monthey reabre en el Iglesario de Bértoa

El Concello de A Laracha prepara el programa Andainas de Outono con tres rutas por espacios naturales de este municipio y de otros próximos. El principal objetivo es ofrecer a la ciudadanía un aprovechamiento del tiempo libre, y al mismo tiempo, potenciar estilos de vida saludables con la promoción de la actividad física.

La primera cita será el domingo 26 de octubre con una ruta por la parroquia de Montemaior, As pegadas do Bradoso, incluida en A Laracha Activa y homologada pola Federación Galega de Montañismo. El 16 de noviembre será la siguiente por los concellos de Coirós y Betanzos, para recorrer los Sendeiros do Mandeo.

La tercera y última será el 26 del mismo mes, Baixo as carballeiras de Zas, por este municipio. El martes se abre el plazo de inscripción.